«Спокойно выиграет»: Запашный спрогнозировал успех Гассиева в бою с Джонсоном

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Василий Заика
Эксклюзив 12

Представитель известной цирковой династии является давним поклонником бокса.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью 5-tv.ru спрогнозировал успех экс-чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева в бою с американцем Кевином Джонсоном.

По словам знаменитости, как давний поклонник бокса он рад тому, что российский спортсмен возвращается на ринг в элитный дивизион. Эдгард Запашный хотел бы напомнить Мурату Гассиеву, что его соперник по предстоящей схватке имеет большой опыт поединков в супертяжелом весе и может нокаутировать с любой руки.

«Я бы на месте Мурата, наверное, вел бы себя так, как вел себя с ним Усик, когда он его просто-напросто перебивал и не давал ему возможности засадить в себя. По всем показателям убежден, что если Мурат не будет эмоционировать, не будет пытаться закончить бой одним ударом и прямо сейчас, как можно быстрее, то он спокойно выиграет», — уверен Эдгард Запашный.

Турнир, который устраивает Федерация бокса РФ, запланирован на 31 октября в Сочи. Главным событием вечера должен стать поединок за титул чемпиона по версии WBA International между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Кевином Джонсоном. Состав и мейн-кард находятся на стадии формирования.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым. В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 21 июля 2018 года) противником Мурата Гассиева был Александр Усик. Гассиев проиграл бой единогласным решением судей (UD).

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 12 декабря 2009 года в добровольной защите чемпионского титула WBC проиграл Виталию Кличко, но стал вторым боксером, сумевшим продержаться 12 раундов против чемпиона. В 2012 году проиграл по очкам Тайсону Фьюри, в феврале 2014-го потерпел поражение в поединке с Дереком Чисорой. В 2015 году провел бой с Энтони Джошуа, проиграв ему первым в карьере нокаутом. Последний бой Джонсон провел в августе текущего года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боксер-чемпион оценил шансы Гассиева одолеть Джонсона.

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