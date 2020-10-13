Убрать негатив из квартиры и восстановить энергетику личного пространства можно своими силами. О том, как это сделать, рассказала экстрасенс, мастер судьбы Арина Ласка.

Причины попадания негативной энергии в дом различны. Это может зависеть от того, в каком месте находится квартира и здание. Но чаще всего такую энергию приносит с собой сам человек вместе с плохим настроением или усталостью. Очистить от нее помещение помогут природные стихии.

«Я предлагаю воспользоваться одной из четырех стихий — огнем. Он защищает, восстанавливает силы. Начните день с зажигания свечи и делайте это с намерением очистить свое пространство. Чтобы в нем трансформировались энергии любви, счастья, гармонии, удовольствия, благополучия. Попросите при этом помощи у небесных покровителей, их множество. Очень хорошо окуривать помещение засушенными травами, например, мятой или можжевельником», — посоветовала Ласка.

При этом в доме не следует держать даже для окуривания засушенные цветы — они забирают положительную энергетику. Помимо огня нужно помнить и об остальных стихиях. Так, воздух в помещении всегда должен быть свежим.

Стихию земли представляют камни. Экстрасенс называет их помощниками первой очереди. Сильной энергетикой обладают гранат, цитрин, аметист, горный хрусталь. Их нужно укладывать на видных местах. Тогда камни сами по себе начинают «выравнивать» пространство. Сильный эффект также дает дерево. Причем обойтись можно минимальными средствами.

«Спички делают из осины — дерева, которые трансформирует пространство. Возьмите четыре спички, заострите с обеих сторон и воткните в каждый из углов комнаты на уровне груди. Так вы создадите каркас из энергии. Когда помещение очистится, вы начнете получать от него силу», — сказала экстрасенс.

Оградиться от негатива поможет уборка. В доме не рекомендуется держать предметы, которые не несут наполненности. Поэтому Ласка советует чаще избавляться от хлама. А чтобы не тащить энергетический «хлам» домой, нужно следить за собой, своим настроением, моральным состоянием.

«Нас научили, приходя домой, смывать с рук вирусы. Но не научили смывать вирус с нашего энергоинформационного поля. Дом — твоя крепость, то, что создает твою жизнь и мировоззрение, а они, в свою очередь, определяют твою судьбу», — заключила экстрасенс.

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