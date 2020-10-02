Пластическая хирургия пользуется огромной популярностью во всем мире как действенный способ изменить внешность — избавиться от следов старения или исправить черты лица. Но меняя форму носа, рта или ушей, мало кто задумывается, к каким переменам в жизни это может привести. Меж тем такие перемены неизбежно последуют, рассказала экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

Еще в древности люди заметили связь между чертами лица и нравом человека. Эта наука называется физиогномика. Ее применяют и сегодня. В частности, она помогает психологам и представителям силовых ведомств лучше понимать, видеть негативные черты характера, его сильные и слабые стороны.

В случае применения пластики связь между чертами лица и характером нарушается. И чтобы понять это, не обязательно верить в потусторонние силы, отметила медиум.

«Допустим, у человека оттопырены уши. Такие люди, как правило, смотрят на мир сквозь розовые очки. Им сложно зарабатывать деньги, сложно найти себя. Это люди не от мира сего. И, конечно, изменение формы ушей для такого человека — спасение в жизни. А вот длинный нос — признак импульсивности, эмоциональности, чувствительности и творчества. Изменение этой формы носа для творческого человека может повлечь непредвиденные результаты. Такому человеку будет гораздо сложнее проявить себя в профессии», — привела пример Гехман.

Жизнь человека — отражение его сознания. Любые перемены на лице приводят к изменениям в сознании и, как следствие, — в судьбе, объяснила эксперт. Поэтому прежде, чем ложиться под нож хирурга, стоит подумать дважды.

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