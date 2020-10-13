Российский ученый спрогнозировал глобальное похолодание

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Игорь Мохов на очередном заседании президиума спрогнозировал глобальное похолодание на планете. По словам ученого, температурный режим в 2021 году ожидается несколько ниже текущего.

Игорь Мохов пояснил, что 2020 год стартовал в фазе так называемого Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат — Прим.ред.). Завершится текущий однократный цикл смены сезонов при противоположных параметрах.

«Следующий год, можно ожидать, что он будет холоднее, чем этот», — цитирует Игоря Мохова РИА Новости.

Академик добавил, что во временных периодах с аналогичными фазовыми показателями фиксируется большее количество экстремальных погодных событий по сравнению с остальными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре пообещали погодное «чудо» в европейской части России.