В Гидрометцентре пообещали погодное «чудо» в европейской части России

Вторая декада октября 2020 года будет теплой во всех регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сентябрь порадовал многих россиян почти летней погодой, начало октября также прошло без существенных похолоданий. Тепло установится по всей России и в следующие десять дней.

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — рассказал Вильфанд для РИА Новости.

Аномальным можно считать любое изменение среднегодовых значений. Поэтому в разных регионах оно будет отличаться. Например, для Якутии речь идет о превышении температурных норм сразу на восемь-десять градусов. Обычно в октябре дневные отметки уже не поднимаются выше нуля, но не в этот раз.

А в центральной европейской части России и вовсе наблюдается погодное «чудо».

«Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков, — поведал Вильфанд. — Можно называть этот период поздним бабьим летом».

Уже к концу рабочей недели температура снизится. Несмотря на это, показатели все еще будут выше нормы на несколько градусов. Но об аномалии речи идти не будет.

На юге России продолжит сохраняться «летняя» погода. Северный Кавказ и Черноземье порадуют хорошим прогнозом — около 20 градусов тепла. А в Краснодарском крае и Ростовской области днем будет до 25-27 градусов, как и в Крыму.

Как писал сайт KP.RU, показатели погоды в октябре в России в 2020 году превысили все многолетние значения сразу на несколько градусов.

Ранее 5-tv.ru объяснял, что за тепловая аномалия наблюдается в Москве.