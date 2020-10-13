Коронавирус диагностировали у Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду инфицирован коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Португалии.

Спортсмен получил положительный тест на COVID-19 и поэтому пропустит матч со сборной Швеции.

«У португальского игрока все хорошо, без симптомов, он в изоляции», — отмечается в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у одного из теннисистов St. Petersburg Open обнаружен коронавирус.