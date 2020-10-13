Коронавирус диагностировали у Криштиану Роналду

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Алина Потёмкина
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Из-за болезни спортсмен пропустит матч со сборной Швеции.

Коронавирус диагностировали у Криштиану Роналду

Фото: www.globallookpress / Joel Marklund

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду инфицирован коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Португалии.

Спортсмен получил положительный тест на COVID-19 и поэтому пропустит матч со сборной Швеции.

«У португальского игрока все хорошо, без симптомов, он в изоляции», — отмечается в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у одного из теннисистов St. Petersburg Open обнаружен коронавирус.

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