У одного из теннисистов St.Petersburg Open обнаружен коронавирус

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Оксана Тарасова
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О положительном результате теста и самоизоляции спортсмена сообщили в пресс-службе турнира.

У одного из теннисистов St.Petersburg Open обнаружен коронавирус

Фото: Depositphotos / joelbravo13

У одного из спортсменов-участников международного теннисного турнира St.Petersburg Open диагностирован коронавирус. В пресс-службе турнира сообщили о положительном результате теста и самоизоляции игрока, имя которого не называется.

Соревнования категории ATP 500 в рамках St. Petersburg Open будет проходить с 12 по 18 октября на кортах «Сибур Арены».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инфицировании COVID-19 известного российского актера Ивана Краско. По его словам, диагноз поставили еще нескольким его коллегам из театра Комиссаржевской. На данный момент артист проходит лечение дома.

Относительно методов защиты от инфекции, врач и телеведущий Евгений Комаровский дал подробные рекомендации. В первую очередь он призвал чаще бывать на свежем воздухе и играть в футбол. Доктор особое внимание обратил на способность детей к распространению коронавируса.

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У одного из теннисистов St.Petersburg Open обнаружен коронавирус

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