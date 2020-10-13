Лавров рассказал о влиянии пандемии на мировую политику

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Глава МИД РФ выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

Пандемия показала равенство всех стран перед лицом беды, а значит пришло время сплотить усилия всего мира. Об этом заявил министр иностранных дел России на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Сергей Лавров добавил, что политика должна объединять людей.

«Нам кажется, как никогда актуально постараться вернуться к истокам, к азам дипломатии, к кропотливому длительному, порой не очень благодарному, но в итоге дающему результат, поиску точек соприкосновения, поиску компромиссов, согласованию позиций. Мы к такой работе готовы», — сказал Сергей Лавров.

Участие в дискуссионном клубе принимают видные ученые и известные политики из нескольких стран, в частности США и Европы. По их мнению, пандемия уже изменила миропорядок и доказала, что благополучие одной страны, может напрямую зависеть от успехов других. И наоборот.

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