Ягудин зло пошутил над разборками между Тутберидзе и Плющенко

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Светлана Александрова
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Прославленный фигурист и тренер уже отреагировал на шутку бывшего соперника в комментариях.

Ягудин зло пошутил над разборками между Тутберидзе и Плющенко

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин высмеял продолжающиеся не один месяц разборки между группами тренеров и фанатами Этери Тутберидзе, которая работает со спортсменами в клубе «Самбо-70», и академии «Ангелы Плющенко», куда перешли сразу несколько перспективных фигуристов от Тутберидзе.

На своей странице в Instagram Ягудин выложил забавный мем с перебранкой между лошадью и крошечным пони, которые олицетворяют «Самбо-70» и «Ангелов Плющенко».

«Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день», — подписал ролик Ягудин.

 
 
 
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Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Публике саркастическая шутка пришлось по душе, оценил ее и известный фигурист, призер олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

«Браво!» — написал продюсер шоу «Ледниковый период».

«Мне тоже очень смешно», — ответил ему Алексей.

«Алексей! Не в бровь, а в глаз!»

«Алексей, я обожаю ваше чувство юмора. Именно так все и выглядит со стороны. Абсолютно!»

«Это очень смешно и одновременно грустно за фигурку», — комментируют видео подписчики Ягудина.

Отреагировал на ролик и сам Евгений Плющенко.

«Леха, молодец, садись, 5! Ты следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе!» — попросил фигурист.

Instagram @alexei.yagudin

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возмущении некоторых пользователей соцсетей, отказывающихся считать заслугой академии «Ангелы Плющенко» победы на соревнованиях бывших воспитанников Этери Тутберидзе.

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