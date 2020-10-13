«Слышали звон»: Рудковская ответила в сети хейтерам Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором поздравила с победой на этапе Кубка России по фигурному катанию подопечных своего мужа — двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Болели, кричали и испытали сегодня невероятные эмоции! Поздравляю весь тренерский штаб с двумя победами на втором этапе Кубка России! И, конечно, главных звезд и победителей сегодняшнего турнира — Сашу Трусову и Артема Ковалева с заслуженными победами! Молодцы! Гордимся!», — написала Яна Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Свой пост продюсер Димы Билана сопроводила фото, на котором позирует с сыном Александром, он же Гном Гномыч, и сумкой от известного бренда.

Некоторые подписчики жены прославленного фигуриста выразили несогласие с тем, что победы спортсменов стали заслугой академии «Ангелы Плющенко». Пользователи отметили, что в успехе ребят прослеживается кропотливая работа тренера Этери Тутберидзе.

«Этери лучшая! Таких спортсменов вам подарила, а теперь смотрит и смеется над вами, как вы ее заслугу себя захапали»

«Слава Этери Тутберидзе! Снова весь пьедестал ее!»

«Саша Трусова — это воспитанница Тутберидзе! Базовую школу Саше заложили тренеры и команда Этери Георгиевны», — пишут юзеры.

Яна Рудковская не смогла удержаться и ответила хейтерам своего супруга, отметив, что авторы комментариев не совсем «в теме».

«Семь месяцев Трусова тренируется у Плющенко. А Ковалев Артем всегда был в академии. Слышали звон, да не знаете, где он», — написала Яна Рудковская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская похвасталась новой сумкой за 355 тысяч рублей.