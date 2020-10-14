Спрятанные миллионы обнаружили следователи у экс-министра Абызова

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили новые многомиллионные банковские счета экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС. Счета уже арестованы.

По информации источника агентства, на найденных счетах находились миллионы рублей, не обнаруженные ранее.

В настоящее время на рассмотрении Гагаринского суда Москвы находится иск Генеральной прокуратуры (ГП) России, в котором озвучено требование изъять и вернуть государственную казну имущество бывшего чиновника на общую сумму более 32 миллиардов рублей.

Михаил Абызов был задержан в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве на сумму в четыре миллиарда рублей, которые экс-министр с сообщниками вывел за рубеж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр Михаил Абызов женился в СИЗО.