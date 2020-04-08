Церемония прошла в «Лефортово» в присутствии работника загса.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

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Арестован экс-министр Абызов

Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов сочетался браком со своей избранницей в СИЗО «Лефортово». Церемония состоялась 25 марта в присутствии работника загса, передает ТАСС.

Как рассказал МИЦ «Известия» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, вообще официальные выезды сотрудников загса в следственные изоляторы допускаются, но для этого нужно получить разрешение следователя либо суда, в зависимости от статуса подозреваемого. Он уточнил, что в Москве достаточно сложно получить одобрение на бракосочетание, тем более в «Лефортово».

«Проходит все очень просто, без свидетелей, либо. Такое было — свидетелями были члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Никакого торжества, просто формально в комнату для свиданий приезжает сотрудник загс и расписывает молодоженов, после чего им дают возможность обняться, кольцами они не обмениваются, так как они запрещены в СИЗО, после чего супруги расстаются».

Он добавил, что «возможность долгого, более близкого общения у них появится, когда гражданин прибудет в колонию».

«Предоставляется специальная комната для свиданий, где супруги могут находиться несколько суток», — отметил он.

Бывшему управленцу Михаилу Абызову инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное предпринимательство и мошенничество в особо крупном размере.

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