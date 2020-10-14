Солистка Little Big новым снимком в сети разделила подписчиков на два лагеря

Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram откровенный снимок и получила неоднозначные комментарии.

На снимке 29-летняя Таюрская позирует только в белом корсете и белых ботфортах на высоких каблуках. Обнаженную грудь девушка прикрывает одной рукой, другой касается своего бедра.

«Люблю эту фотку», — подписала пост Софья.

Instagram @sonyatayurskaya; @saharnaya

Комментаторы разделились на две категории: одним пришелся по душе образ девушки, другие считают, что во внешности певицы нет ничего особенного, а фотография выглядит слишком вульгарно.

«Глазу не за что зацепиться, не люблю такой глянец»;

«Остались же красивые девушки в России»; «Ничего красивого не вижу, вульгарно», «Ну вот ты вообще о других не думаешь, как теперь спать?» — пишут фолловеры.

На некоторые негативные комментарии певица даже отреагировала. Так, на призыв похудеть, Софья написала, что это «вечный процесс», а на мнение подписчиков, что образ вульгарный, Таюрская написала, что «каждому свое».

Певица любит злить своих хейтеров. Как рассказывал 5-tv.ru, в прошлый раз девушка добила своих злопыхателей эротичным видео с голой грудью.