Солистка Little Big новым снимком в сети разделила подписчиков на два лагеря
29-летняя Софья Таюрская в очередной раз подкинула злопыхателям тему для нападок.
Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya
Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram откровенный снимок и получила неоднозначные комментарии.
На снимке 29-летняя Таюрская позирует только в белом корсете и белых ботфортах на высоких каблуках. Обнаженную грудь девушка прикрывает одной рукой, другой касается своего бедра.
«Люблю эту фотку», — подписала пост Софья.
Комментаторы разделились на две категории: одним пришелся по душе образ девушки, другие считают, что во внешности певицы нет ничего особенного, а фотография выглядит слишком вульгарно.
«Глазу не за что зацепиться, не люблю такой глянец»;
«Остались же красивые девушки в России»; «Ничего красивого не вижу, вульгарно», «Ну вот ты вообще о других не думаешь, как теперь спать?» — пишут фолловеры.
На некоторые негативные комментарии певица даже отреагировала. Так, на призыв похудеть, Софья написала, что это «вечный процесс», а на мнение подписчиков, что образ вульгарный, Таюрская написала, что «каждому свое».
Певица любит злить своих хейтеров. Как рассказывал 5-tv.ru, в прошлый раз девушка добила своих злопыхателей эротичным видео с голой грудью.
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