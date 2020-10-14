Тренер экс-чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева Виталий Сланов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о подготовке российского спортсмена к дебютному поединку в супертяжелом весе с американцем Кевином Джонсоном. По словам специалиста, его подопечному не терпится выйти на ринг.

«Подготовка идет по плану, нормально проходят спарринги. Мурат проголодался по боям, он хочет побыстрее выйти на ринг. У него был большой перерыв, и сейчас он рвется в бой. Джонсон является опытным соперником, но нельзя сказать, что в нем есть что-то выдающееся. Но, на данном этапе Мурату нужно вернуться. Все определится в ринге», — сказал Виталий Сланов.

Тренер Мурата Гассиева добавил, что Кевин Джонсон — опытный боксер. Он не упустит возможности одержать верх, если в ходе схватки его соперник даст «слабинку».

«Несколько хороших спортсменов попадались на этом, допустив недооценку. Но в случае с Муратом этого не будет, я верю в победу Гассиева», — сказал наставник россиянина.

Говоря о резких высказываниях со стороны Кевина Джонсона в адрес Мурата Гассиева Виталий Сланов отметил, что 27-летний уроженец Владикавказа не воспринимает их всерьез.

«Он относится к этому либо с юмором, либо равнодушен. Как сказал Мурат — он все покажет на ринге. Петушиться перед боем или что-то в этом духе — не в его стиле», — заключил Виталий Сланов.

Турнир, который устраивает Федерация бокса РФ, запланирован на 31 октября в Сочи. Главным событием вечера должен стать поединок за титул чемпиона по версии WBA International между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Кевином Джонсоном. Состав и мейн-кард находятся на стадии формирования.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым. В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 21 июля 2018 года) противником Мурата Гассиева был Александр Усик. Гассиев проиграл бой единогласным решением судей (UD).

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 12 декабря 2009 года в добровольной защите чемпионского титула WBC проиграл Виталию Кличко, но стал вторым боксером, сумевшим продержаться 12 раундов против чемпиона. В 2012 году проиграл по очкам Тайсону Фьюри, в феврале 2014-го потерпел поражение в поединке с Дереком Чисорой. В 2015 году провел бой с Энтони Джошуа, проиграв ему первым в карьере нокаутом. Последний бой Джонсон провел в августе текущего года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Лиги смешанных единоборств предположил исход боя Гассиева с Джонсоном.