Глава Лиги смешанных единоборств предположил исход боя Гассиева с Джонсоном

Шансы на победу Мурата Гассиева в поединке против Кевина Джонсона оценил глава Лиги смешанных единоборств, спортивный комментатор Федор Рыжов. По его мнению, осетинский боксер — фаворит предстоящего боя. Даже притом, что встреча с американцем на ринге станет его дебютом в супертяжелом весе.

Как отметил Рыжов, обидные слова и угрозы Джонсона в адрес Гассиева — не более, чем попытка привлечь к себе внимание. Комментатор уверен: россиянин ответит в бою, как обещал, и проучит соперника.

«Он гораздо более техничный, чем Джонсон. И в принципе нельзя сказать, что Джонсон обладает каким-то сверхмощным ударом. Я думаю, что Мурат Гассиев выиграет этот бой. В первой половине боя победит досрочно», — предположил глава Лиги смешанных единоборств.

Турнир, который устраивает Федерация бокса РФ, запланирован на 31 октября в Сочи. Поединок за титул чемпиона по версии WBA International между Гассиевым и Джонсоном должен стать главным событием вечера.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым. В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 21 июля 2018 года) противником Мурата Гассиева был Александр Усик. Гассиев проиграл бой единогласным решением судей (UD).

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 12 декабря 2009 года в добровольной защите чемпионского титула WBC проиграл Виталию Кличко, но стал вторым боксером, сумевшим продержаться 12 раундов против чемпиона. В 2012 году проиграл по очкам Тайсону Фьюри, в феврале 2014-го потерпел поражение в поединке с Дереком Чисорой. В 2015 году провел бой с Энтони Джошуа, проиграв ему первым в карьере нокаутом. Последний бой Джонсон провел в августе текущего года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валуев оценил шансы Гассиева на победу в бою с Джонсоном.