«На кого похож?»: Рудковская показала младших сыновей вместе

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Анастасия Шадская
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Продюсер предложила фанатам угадать, на кого больше похож новорожденный Арсений Плющенко.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото младших сыновей Александра и Арсения у себя на странице в Instagram. Она предложила подписчикам устроить голосование, в кого пошел младший ребенок. Его родила звездному семейству суррогатная мать.

На фото первенец пары Саша, которого все зовут Гном Гномыч, держит на руках младшего брата. На втором — лежит с ним в обнимку в детской. Лицо малыша Рудковская скрыла смайлом, как делают многие молодые мамочки в сети.

«Нянчимся. На кого наш Арсений, думаете, похож? Есть варианты?» — задала она вопрос под снимком.

Instagram @rudkovskayaofficial

Единства мнений среди фанатов семьи Рудковской и Плющенко не наблюдалось.

«На папу»;

«На маму»;

«На папу Женю и братика»;

«Думаю, у Плющенко сильные гены, и он похож на Саню»;

«Похож на Гном Гномыча! Без вариантов!» — написали они в комментариях.

Появление маленького Арсения Плющенко стало полной неожиданностью не только для фанатов, но и для многочисленных звездных друзей пары. У фигуриста также есть сын Егор от первого брака, а у Рудковской — сыновья Николай и Андрей от Виктора Батурина, которым уже 18 и 19 лет. Причем Андрея она усыновила младенцем, он отпрыск ее бывшего супруга от другой жены.

Мальчик с рождения окружен роскошью. Так, знаменитая коляска для Арсения обошлась его матери в 7,3 тысячи долларов, пишет «Экспресс газета». Но Рудковская не реагирует на критику и продолжает покупать младенцу все самое лучшее и дорогое.

Ранее 5-tv.ru писал, как сын Рудковской и Плющенко позавидовал младшему брату. Гном Гномычу пришлась по вкусу детская кроватка Арсения и он потребовал купить ему такую же.

 

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