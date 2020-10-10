Сын Рудковской и Плющенко позавидовал младшему брату

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Светлана Александрова
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Гном Гномыч потребовал себе такую же кроватку, как у новорожденного Арсения.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Старший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, судя по появившемся в соцсетям фото и видео, с радостью принял новорожденного братика Арсения, который появился на свет с помощью суррогатной матери. Однако в Гном Гномыче проснулась зависть, когда он увидел комнату малыша. Как рассказала в своем Instagram сама Рудковская, Саша потребовал себе такую же детскую мебель.

«Вот и новая детская в нашем доме… Дождались. Спасибо моим друзьям за чудесную мебель. Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что когда он был малыш, у него таких колыбелек и спальных мест не было», — написала Яна.

Instagram @rudkovskayaofficial

На фотографии, которую она прикрепила к посту, Гном Гномыч стоит в детской кроватке братика, сложив руки в мольбе. Снимок вызвал неоднозначную реакцию подписчиков Рудковской. Некоторым показалось, что она, как обычно, кичится роскошью. Другие считают, что люди просто завидуют чужому благополучию. Третьи переживают за Сашу.

«Ну это нормально для детей. Он любит братика и это видно, просто у многих есть такой психологический фактор, ревности не много. Впрочем, зависит от родителей в большей степени, но тут видно, что все хорошо», — рассуждают пользователи.

А кое-кто полагает, что мальчик, которому приходится уже в детстве много трудиться, будет только рад, если требовательные родители переключат свое внимание на другого ребенка и оставят его в покое.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Иван Ургант в своем шоу высмеял фотографию Яны Рудковской с детской коляской за полмиллиона рублей. Сама продюсер потом оправдывалась, что брендовый «транспорт» для младенца ей подарили.

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