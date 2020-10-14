«Краснющее горло, кашель, адская ломота»: у Асмус диагностировали COVID-19

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Алина Потёмкина
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Артистка рассказала поклонникам, как переносит болезнь.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус сообщила поклонникам в Instagram, что получила положительный тест на коронавирус. Состояние актрисы, по ее словам, оставляет желать лучшего, а температура снижается медленно.

«В общем, у меня подтвердился COVID. Три дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня ещее жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сеийчас температура 37,9», — написала Асмус.

Instagram @asmuskristina

Также артистка призвала всех фанатов соблюдать меры предосторожности, пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах и не подвергать себя и близких излишнему риску.

Поклонники посочувствовали артистке и пожелали ей в комментариях скорейшего выздоровления.

«Пусть все будет хорошо, и вы поправитесь»

«Выздоравливайте, Кристина!» — переживали за звезду фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боролась с коронавирусом заразившаяся Анна Семенович.

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