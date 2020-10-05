«Не залеживаюсь»: Семенович рассказала, как борется с COVID-19

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 10

Экс-солистка «Блестящих» самоизолировалась и старается не терять бодрость духа.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Анна Семенович в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как проводит время в условиях самоизоляции, предписанной ей после получения положительного теста на COVID-19. Певица отметила, что несмотря на неплохое самочувствие, старается не прекращать физической активности.

«Дома я нахожусь одна, я чувствую себя в принципе очень неплохо — у меня легкая форма. У меня не было температуры, не было тяжелого состояния. Была просто слабость. Но я не залеживаюсь, потому что это вредно для легких. Я все равно хожу по квартире, передвигаюсь, делаю бытовые дела. Готовлю, убираю. Надеюсь, что мой иммунитет быстро восстановится, силы вернутся, и я начну заниматься своим любимым делом», — сказала звезда. 

По ее словам, первым признаком болезни стала слабость. Но вначале артистка не придала этому большого значения, списав все на усталость от работы из-за плотного графика. Впоследствии, столкнувшись с тревожными симптомами знаменитость все-таки решила сдать тест на COVID-19 — он оказался отрицательным.

«Но это состояние не проходило, и я решила пойти сдать еще один анализ. И уже пришел положительный результат. Я нахожусь уже десять дней дома, осталось еще пять дней. Вначале я перестала ощущать запахи и вкус еды. Сначала я думала, что это тоже от заложенности носа», — описала симптомы Семенович.

О своей болезни певица предупредила и поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты отреагировали на печальное известие от Семенович.

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