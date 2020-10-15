Айза Анохина опубликовала фото с любимым и нарвалась на шквал критики

Бывшая супруга Гуфа Айза Анохина опубликовала в Instagram фото со своим возлюбленным Олегом Майами и нарвалась на критику подписчиков.

На фото 35-летняя Анохина и 29-летний музыкант Олег Майами позируют в обнимку и держат друг друга за руки. Айза поблагодарила возлюбленного за то, что он дает ей наслаждаться моментом и не портит ей жизнь. Блогер отметила, что Олег заботится о ней, как мать и отдается ей полностью, несмотря на болезнь.

Instagram @aizalovesam

«Ты заботишься обо мне как мать, и даже сейчас, ты болеешь, но отдаешься полностью мне и заботишься. Каждый день. Я совершенно не пойму с какой ты планеты, но точно не с этой… может быть с моей. Я ничего не хочу знать, особенно, что будет завтра, единственное, что я хочу, это быть с тобой», — написала Анохина.

Не все фолловеры Айзы умилились фотографией и порадовались женскому счастью звезды. Они отметили, что женщина писала подобный пост про бывшего мужа Дмитрия Анохина, а Гуфа в сентябре поздравила и то лучше.

«Читаю и думаю, где-то уже такое видела»,

«Она такая любвеобильная»,

«С Димасиком начиналось так же, итог все знают»,

«Гуфа сильнее поздравила», — пишут в комментариях.

После развода с Айзой Алексей Долматов (Гуф) активно менял девушек. Самой яркой пассией репера была солистка группы «А-Студио» Кети Топурия. Гуф говорил, что по-настоящему любил певицу, но она его бросила. Сегодня Долматов встречается с Юлией Королевой, ранее он признавался, что хотел бы связать с ней жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Айза Анохина исполнила тверк на детской площадке и шокировала поклонников.