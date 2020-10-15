Айза Анохина опубликовала фото с любимым и нарвалась на шквал критики

|
Светлана Шевченко
1 191

Айза поблагодарила возлюбленного за то, что он дает ей наслаждаться моментом и не портит ей жизнь.

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Бывшая супруга Гуфа Айза Анохина опубликовала в Instagram фото со своим возлюбленным Олегом Майами и нарвалась на критику подписчиков.

На фото 35-летняя Анохина и 29-летний музыкант Олег Майами позируют в обнимку и держат друг друга за руки. Айза поблагодарила возлюбленного за то, что он дает ей наслаждаться моментом и не портит ей жизнь. Блогер отметила, что Олег заботится о ней, как мать и отдается ей полностью, несмотря на болезнь.

Instagram @aizalovesam

«Ты заботишься обо мне как мать, и даже сейчас, ты болеешь, но отдаешься полностью мне и заботишься. Каждый день. Я совершенно не пойму с какой ты планеты, но точно не с этой… может быть с моей. Я ничего не хочу знать, особенно, что будет завтра, единственное, что я хочу, это быть с тобой», — написала Анохина.

Не все фолловеры Айзы умилились фотографией и порадовались женскому счастью звезды. Они отметили, что женщина писала подобный пост про бывшего мужа Дмитрия Анохина, а Гуфа в сентябре поздравила и то лучше.

«Читаю и думаю, где-то уже такое видела»,

«Она такая любвеобильная»,

«С Димасиком начиналось так же, итог все знают»,

«Гуфа сильнее поздравила», — пишут в комментариях.

После развода с Айзой Алексей Долматов (Гуф) активно менял девушек. Самой яркой пассией репера была солистка группы «А-Студио» Кети Топурия. Гуф говорил, что по-настоящему любил певицу, но она его бросила. Сегодня Долматов встречается с Юлией Королевой, ранее он признавался, что хотел бы связать с ней жизнь. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Айза Анохина исполнила тверк на детской площадке и шокировала поклонников.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
77.28
-0.01 90.71
-0.36
ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака

Последние новости

14:36
Никогда такого не было и вот опять: Пакеты с расчлененным телом обнаружили в Неве
14:34
Не хочешь рожать — плати: Стоит ли вводить налог на бездетность в России?
14:28
Ефремов в полном объеме выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП
14:13
Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по МН17
14:02
Попасть в московские ночные клубы можно будет только по QR-коду
13:53
Протестующие выдвигают новые требования после ухода президента Киргизии в отставку

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не терпят глупых женщин
Шокированная слухами подруга побывала в гостях у Овсиенко и сняла домашнее видео
В погоне за жизнью: Знаменитости, которые борются с раком

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок