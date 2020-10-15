Потерял на Петроградке: отец мальчика объяснил его появление на ЗСД Петербурга

Через некоторое время после того, как вечером на Западном скоростном диаметре (ЗСД) был обнаружен пятилетний ребенок на самокате, который в полном одиночестве двигался по опаснейшей магистрали, объявился его отец.

По информации 5-tv.ru, мужчина неожиданно объяснил произошедшее. По его словам, мальчик в столь юном возрасте совершенно самостоятельный — перемещается, например, на общественном транспорте по огромному мегаполису без присмотра родителей. А вот именно сегодня мужчина потерял своего отпрыска в соседнем районе на Петроградской стороне.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пятилетний мальчик на самокате был обнаружен на 29-м километре ЗСД в районе Васильевского острова и направлялся он на юг Северной столицы.

Сейчас ребенка осматривают медики «скорой помощи».