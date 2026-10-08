Шлагбаум не пустил скорую к задыхающемуся ребенку в Новосибирске

В Пензе сейчас разбираются в обстоятельствах смерти пациента, к которому не смогли попасть врачи. Преградой на пути к больному для медиков стал шлагбаум. Подобных историй по всей стране становится больше вместе с ростом новостроек. Похожий случай был в Новосибирске, где врачам пришлось выйти из машины и бежать к дому, чтобы не терять драгоценных минут.

Почему системы, которые призваны обезопасить нашу жизнь, становятся препятствием на пути к спасению — разбирался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Ночь. Один из свежих новосибирских ЖК. Там, в квартире задыхается годовалый ребенок. Долгожданная скорая, промчавшись через полгорода, подъезжает к шлагбауму. И дальше дороги нет.

Вот видео с камеры наблюдения. Скорая появляется у шлагбаума в 1 час 12 минут и 18 секунд. Несколько раз включает сирену и проблесковые маячки. Параллельно отец ребенка звонит дежурному инженеру, но там бесконечные длинные гудки. Спустя семь минут медики принимают решение идти пешком. Шлагбаум открывается через десять. В час двадцать две.

«Они секунд на 10–13, наверное, включили сирену, чем, наверное, и разбудили часть жителей. Но ничего не происходило», — сказал отец ребенка Юрий.

Въезд во двор оборудован умной системой, которая должна быстро открывать проезд, увидев спецсигналы. Но это в теории.

«Это сложное оборудование с системами-автоматиками, системами видео, аудиоконтроля, распознавания номерных знаков. Возможностью дистанционного управления», — рассказал региональый координатор федерального проекта «Школа ЖКХ» Владислав Воронков.

Журналисты отправились в управляющую компанию, чтобы узнать, почему не сработало в этот раз.

— Ну то есть вы не в курсе, почему шлагбаум не открывает вам сигнал скорой помощи?

— Я ничего не буду им отвечать, это только с директорами вы можете ответить.

Директора на месте, конечно же, не было, но журналисты разыскали. Он наотрез отказался говорить на камеру, только под аудиозапись.

«Данная система установлена не так давно, и на данный момент велась отладка. Система находится в работоспособном состоянии, однако, как и любая система, она имеет свойство давать сбои», — сказал директор ООО УК «Союз Инвест» Алексей Матюшенко.

И в этом главная проблема. Заехать под шлагбаум скорая может тремя способами: это автоматический алгоритм распознавания камерой сирены и мигалки, звонок диспетчеру или кнопка на планшете в специальном приложении в некоторых регионов. И любая из этих систем может дать сбой.

Автоматика зависит от погоды, качества связи и бог знает чего еще. Диспетчер может уснуть, уйти на обход или еще куда. А к приложению подключены далеко не все дворы.

И таких историй у любого водителя наберется по несколько за смену. Это Крым.

— Уже четыре с половиной минуты! Пять уже сейчас будет! Пять минут! Уже там кто-то умер.

А вот тот же Новосибирск, только зимой.

— Вот такое безобразие!

Установка и обслуживание шлагбаума стоит недешево.

— Значит, ежемесячно по 200 рублей с машины!

Но за свои деньги жильцы часто покупают не удобство, а смертельный риск.

— Пожалуйста! Скорая проехать не смогла! Сейчас три километра будет объезжать! А как она там проедет? Не проедет она никак!

Часто водители берут все в свои руки. Вот Красноярск. Фельдшер, не дождавшись работы автоматики, выламывает шлагбаум.

Вот то же самое в Дагестане. Там подросток выпал из окна. Откачать его, возможно, могли бы, но не успели. Свою роль сыграл шлагбаум.

Еще один вопрос — кто будет отвечать за возможный несчастный случай: диспетчер, который не принял звонок, УК, у которой не работают системы, или виноваты сами собственники, которые закрыли свой двор?

«Сам собственник, который не позаботился заранее. Мы с тобой вызываем скорую помощь нашему предстоящему родителю, и мы ждем, она должна через десять минут прибыть. А мы за это время сидим в комнате и ничего не делаем. Ну извини, ну кто виноват? Мы сами и виноваты», — сказал член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александр Толмачев.

Очевидно, шлагбаумы в большинстве дворов — необходимость, а не прихоть. Но сделать так, чтобы все работало как часы, — вопрос жизни и смерти. А пока — вот тот же самый новосибирский двор за день до инцидента. Тот же шлагбаум. Такая же скорая. И те же минуты ожидания, которые однажды для кого-то могут стать последними, когда спасение так близко.

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