Петербургского скрипача задержали по делу о детской порнографии

В Петербурге задержали 30-летнего скрипача, обвиняемого в распространении детской порнографии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчине предъявили обвинение по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Сейчас правоохранители также проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Известно, что мужчина работал программистом-дизайнером. Кроме того, он был профессиональным скрипачом и регулярно выступал на концертах классической музыки.

В разговоре с 5-tv.ru мать мужчины заявила, что предъявленное ему обвинение «не полностью правдивое».

Другие обстоятельства дела сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Алтайского края разместил интимные фотографии супруги в двух публичных группах мессенджера. За это мужчине предъявили обвинение в незаконном распространении сведений о частной жизни и порнографических материалов через интернет.

Следствие установило, что мужчина сделал это в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни к жене.

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