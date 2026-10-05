Петербургского скрипача задержали по делу о детской порнографии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 28 0

Мужчине уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Скрипача обвинили в распространении детской порнографии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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В Петербурге задержали 30-летнего скрипача, обвиняемого в распространении детской порнографии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчине предъявили обвинение по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Сейчас правоохранители также проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Известно, что мужчина работал программистом-дизайнером. Кроме того, он был профессиональным скрипачом и регулярно выступал на концертах классической музыки.

В разговоре с 5-tv.ru мать мужчины заявила, что предъявленное ему обвинение «не полностью правдивое».

Другие обстоятельства дела сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Алтайского края разместил интимные фотографии супруги в двух публичных группах мессенджера. За это мужчине предъявили обвинение в незаконном распространении сведений о частной жизни и порнографических материалов через интернет.

Следствие установило, что мужчина сделал это в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни к жене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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