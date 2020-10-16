Не дави на меня! ТОП-4 знаков зодиака, доминирующих в любви

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Алина Потёмкина
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Астрологи перечислили и тех, кто больше всего страдает в отношениях с этими эгоцентриками.

Не дави на меня! ТОП-4 знаков зодиака, доминирующих в любви

Фото: Depositphotos / DmitryPoch

В любых отношениях есть ведущий, а есть ведомый. Астрологи считают, что эти позиции определяются тем, под какими звездами родился человек. Среди тех, кто имеет лидерские качества, есть знаки с наиболее сильно выраженными чертами доминанта. Увы, но любовные и дружеские союзы с ними — не сахар.

Овен

Овны привлекательны, к ним тянет как магнитом. Но это обаяние обманчиво. В ответ на искренние чувства такой партнер будет лишь пользоваться своим положением звезды. Особенно тяжко с ним будет Раку и Козерогу.

Лев

Эгоцентричный и яркий, сексуальный и манящий. Царь зверей никогда не упустит шанса быть в центре внимания. В отношениях он может быть нежен и заботлив, но все равно будет доминировать. Впрочем, некоторых такое положение устраивает… Только не Тельцов и Рыб.

Скорпион

Неуступчив даже в мелочах, обращает внимание на половинку только тогда, когда в чем-то нуждается. Любит ломать чужие планы, не уважает чужое время. Под такого партнера придется всегда подстраиваться. Хуже всего это удается Девам и Рыбам.

Водолей

Не способен на компромиссы, да и вообще мало нуждается в людях. Ему лучше в одиночестве. В паре с таким будет трудно — его внимание надо завоевать и удерживать. Больше всего под его чары попадают и потом страдают от этого Весы и Козероги.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 самых депрессивных знаков зодиака.

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