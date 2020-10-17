Кому стоит ждать повышения пособий в России в 2021 году?

В России с начала 2021 года увеличатся пособия. Причина — в росте размера минимального размера оплаты труда до суммы 12 392 рублей. Именно МРОТ будут брать за основу при расчете пособий. Помимо этого, будут учитывать данные за 2019–2020 годы, что отразится на минимальном и максимальном размере выплат, пишет «Бизнес.ру».

Минимальное пособие по беременности и родам поднимется до 57037 рублей, максимальное — 340 795 рублей.

Пособие по уходу за первым ребенком увеличат до 4956,8 рубля в месяц. Исходя из этого, максимальный размер пособия будет составлять 29600,48 рубля.

При расчете больничного листа также будут учитывать МРОТ, выплаты составят 407,41 рубля в день.

В 2021 году на индексацию пенсий вновь смогут рассчитывать только неработающие пенсионеры. Им должны увеличить выплаты примерно на 6%. А тем, кто все еще работает, обещали только небольшое повышение ежемесячных выплат. Так, в 2019 году прибавка составила около 200 рублей в месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что в потребительскую корзину РФ хотят включить популярные в пандемию товары и услуги.