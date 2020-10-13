В потребкорзину хотят включить популярные в пандемию товары и услуги

Коронавирус может повлиять на состав потребительской корзины, в нее предполагают включить товары и услуги, которые стали необходимыми в период пандемии. Росстат присматривается к 30 таким показателям. Это, прежде всего, средства защиты и дезинфекции: маски, перчатки, термометры, санитайзеры. Без них на улицу или на работу — не выйти.

А у тех, кто дома на самоизоляции в списке первой необходимости теперь оплата онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов. Те коммуникационные услуги, которые уже в корзине — недостаточны. В Росстате готовы считать по-новому уже с 1 января.

В корзине сейчас 150 составляющих — это продукты (50%), непродовольственные товары (25%), например, одежда из расчета одна рубашка на десять месяцев и услуги (25%): те же счета за ЖКХ, оплата культурных мероприятий.

На основе потребительской корзины рассчитывают прожиточный минимум, по регионам и по стране в целом, а это — основа для МРОТ, минимального размера оплаты труда, к которому привязаны все пособия. Не факт, что МРОТ вырастет от того, что в корзину добавятся маски и онлайн-кинотеатры — ведь в пандемию почти перестали ходить в кафе и в те же театры.