Композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram опубликовал видео, сделанное во время съемок шоу на федеральном телеканале, которое посвящено 44-летию певца Николая Баскова. Заметно постройневший народный артист РФ ненашутку переполошил подписчиков.

Некоторым пользователям показалось, что музыкант имеет проблемы со здоровьем.

«Один скелет остался! Надеемся на лучшее», — написал в комментариях один из юзеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65) 14 Окт 2020 в 1:58 PDT

К слову, основная масса пользователей, подписанных на страницу Игоря Крутого, пожелали удачи, а также здоровья самому маэстро и имениннику.

«Великие — маэстро и красавчик Николай. С днем рождения!»

«Игорь, вы крутой на все 100%!»

«Вам желаю всех благ, будьте здоровы! Вашего друга Николая Баскова — с днем рождения!»

«Игорь, вы ️такой искренний и настоящий! Обожаем вас!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой почтил память Хворостовского в день его рождения.