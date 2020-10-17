Исхудавший Игорь Крутой шокировал поклонников — видео
Композитор выложил в сеть ролик, снятый во время съемок шоу на федеральном телеканале.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram опубликовал видео, сделанное во время съемок шоу на федеральном телеканале, которое посвящено 44-летию певца Николая Баскова. Заметно постройневший народный артист РФ ненашутку переполошил подписчиков.
Некоторым пользователям показалось, что музыкант имеет проблемы со здоровьем.
«Один скелет остался! Надеемся на лучшее», — написал в комментариях один из юзеров.
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К слову, основная масса пользователей, подписанных на страницу Игоря Крутого, пожелали удачи, а также здоровья самому маэстро и имениннику.
«Великие — маэстро и красавчик Николай. С днем рождения!»
«Игорь, вы крутой на все 100%!»
«Вам желаю всех благ, будьте здоровы! Вашего друга Николая Баскова — с днем рождения!»
«Игорь, вы ️такой искренний и настоящий! Обожаем вас!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой почтил память Хворостовского в день его рождения.
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