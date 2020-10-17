«На учете не состояла»: что известно о семье, где мать выбросила из окна дочерей
Жуткий инцидент произошел в одном из домов Саратова на Ново-Астраханском шоссе.
Фото, видео: www.globallookpress; 5-tv.ru
В прокуратуре Саратова рассказали о семье, где произошла трагедия. По данным представителя ведомства, женщина, выбросившая своих дочек — пяти и восьми лет, не состояла на учете, их семья характеризовалась положительно. Алкоголя и наркотиков в квартире правоохранители также не обнаружили, пишет ТАСС.
Прокуратура в настоящий момент проводит проверку по факту случившегося, по результатам ее будет дана оценкам действиям соцслужб и родителям по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
Пострадавшие девочки сейчас находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их мать пыталась свести счеты с жизнью, но из этого ничего не вышло. Она также находится в лечебном учреждении.
Возбуждено уголовное дело.
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