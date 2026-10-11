В свою честь: Дональд Трамп захотел переименовать океан

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Президент США выбирает между Тихим и Атлантическим.

Как Дональд Трамп хочет переименовать океан — новое название

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Дональд Трамп захотел переименовать океан в свою честь

Президент США Дональд Трамп заявил о планах дать новое имя Атлантическому-либо Тихому океану. Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в штате Теннесси.

«Я думал насчет Атлантического или Тихого… Мы назовем его „океан Трампа“ или „океан Америк“. Нам нужно это сделать до моего ухода», — приводит его слова.

Политик не уточнил, какой именно океан имеется в виду и когда может быть реализована эта идея. Также он не привел подробностей возможной процедуры переименования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы искусственный интеллект получил официальное обозначение «суперинтеллект». По его словам, название «искусственный» неуместно. Американский лидер уже называл текущее наименование неточным и неудачным. С трибуны Генассамблеи ООН он говорил, что США отвергают попытки сформировать глобальную систему контроля над этой технологической областью. Слово «искусственный», по его убеждению, создает ложное представление, будто такой интеллект ненастоящий.

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