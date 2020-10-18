Лобода в полупрозрачном бикини приняла ванну в свой день рождения — фото

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Алина Потёмкина
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Фолловеры разделились на два лагеря — одни выступали за такие откровенные фото, другие — против.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

День рождения 18 октября отмечает Светлана Лобода. В честь своего 38-летия звезда устроила откровенную фотосессию. В Instagram она выложила фото, на которых запечатлена в ванне с бокалом шампанского. На ней — только полупрозрачный бикини, а рядом располагается гигантская охапка роз.

«Сегодня я счастлива, как никогда

И пусть это чувство продлится как можно дольше!

У меня есть все, о чем я мечтала… и даже больше

У меня есть вы, ваша любовь,

обожаемая семья

У меня есть ты…» — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники принялись поздравлять певицу. Многие писали ей комплименты, но отмечали провокационность снимка.

«Монро нашего времени»

«Бомбическая!»

«Ого-го! Так откровенно. Почти все видно», — подмечали фанаты.

Некоторым даже показалось чрезмерным то, как звезда решила подчеркнуть свои формы.

«Ну, соски-то прикрыть надо, хотя бы стикерами… дети вас смотрят!»

«Можно было без лифчика. С днем варенья», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери.

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