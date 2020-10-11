«Похожа на Тилля»: Лобода впервые показала лицо младшей дочери

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Валентин Черников
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Поклонники артистки гадают, что общего у ее маленькой Тильды и солиста Rammstein.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода впервые показала поклонникам лицо дочери. Артистка опубликовала в Instagram долгожданное фото с наследницей. На снимке звезда позирует в солнцезащитных очках и сетчатой накидке на купальник с леопардовым принтом. Рядом с мамой стоит полуторагодовалая Тильда в пестром платье. Она отображена в профиль и тоже в темных очках.

«Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку», — написала Лобода.

И хотя у слова «безусловно» по определению не может быть сравнительной формы, для певицы это не стало преградой. Светлана давно доказала, что для нее нет ничего невозможного. Взять хотя бы роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По слухам, артистка родила Тильду от знаменитого немца. На это намекает и необычное имя девочки.

Instagram @lobodaofficial

Сама Лобода отрицает отцовство рокера, но не раскрывает имени второго родителя. Тем самым певица лишь подогревает интерес фанатов. Увидев лицо девочки, фолловеры принялись сравнивать ее с предполагаемым папой.

«Наконец-то дождались Тильдочку!»

«Какая взрослая уже у вас девочка!»

«Мамина копия!»

«Похожа на Тилля, тоже крупненькая», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода без мейкапа собрала комплименты.

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