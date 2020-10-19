В сети появились видео с вечеринки в честь дня рождения Дмитрия Пескова

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Оксана Тарасова
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Вчера пресс-секретарю президента РФ исполнилось 53 года. Вся светская Москва в месте с известными артистами «зажигала» на банкете.

Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев, Instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отметил 53-й день рождения. Вечеринка в одном из банкетных залов Москвы стала поводом для обсуждения, пишет Starhit. Ведь на ней был весь свет отечественного шоу-бизнеса, помимо родных друзей и коллег. Супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка лично планировала праздник.

Со сцены Дмитрия Сергеевича поздравляли Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Николай Басков, Анита Цой, Любовь Успенская и даже дочь Татьяны Навки — Саша Жулина, которая спела для отчима. Когда гости танцевали, Навка со своим бывшим партнером по льду Романом Костомаровым устроили зажигательный рок-н ролл, ради танца Татьяна даже сбросила туфли на высоких каблуках.

Трогательный танец Песков и Навка исполнили под песню Эмина Агаларова «Я лучше всех живу».

«Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!» — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Навка также опубликовала милый ролик с их дочерью Надеждой. Девочка по семейной традиции артистично поздравила папу с праздником, прочитав ему стихотворение. Театральные движения Нади мама назвала творческим экспромтом, отметив, что их дочь прирожденная актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Дмитрия Пескова и его третьей жены Татьяны Навки.

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