Кристина Асмус назвала фильм, за роль в котором ей стыдно. Это не «Текст»

Актриса Кристина Асмус впервые решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram. Один из поклонников актрисы спросил у Асмус про роль, которую Кристина никогда не согласилась бы сыграть. Кристина честно призналась, что такая роль у нее уже есть, и это не «Текст», где актриса приняла участие в смелых сексуальных сценах.

Асмус призналась, что ей до сих пор стыдно за роль в российской комедии «Что творят мужчины». Комедия Сарика Андреасяна вышла в 2013 году, тогда 25-летняя Кристина еще снималась в сериале «Интерны», который принес известность молодой актрисе. Сюжет фильма имеет маркировку 18+. Асмус появилась в небольшом эпизоде, где она изображала легкомысленную девушку, готовую на все ради нового iPhone. Актриса появилась в кадре в нижнем белье, которое она в дальнейшем скинула с себя. Фильм получил очень низкую оценку от критиков, которые недоумевали, что женскую грудь в комедии показывают чаще, чем лица главных героев.

Несмотря на признание Кристины в том, что она не смогла бы сниматься в эротических фильмах, так как там нужно часто раздеваться, актриса не боялась ранее позировать обнаженной для журнала «Maxim», а также сниматься в откровенных сценах в фильме «А зори здесь тихие…», мюзикле «Золушка». Актриса отметила, что ей приходится изнурять себя голодовками, чтобы оставаться в форме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно-фильме.