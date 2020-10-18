Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно-фильме

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Анастасия Шадская
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Звезда «Интернов» не раз появлялась в кино полуобнаженной.

Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно-фильме

Фото: Instagram @asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус устроила в Instagram викторину «Вопрос-ответ», в рамках которой рассказала своим поклонникам многое о себе и своей личной жизни. Фанаты выбрали абсолютно разные темы для обсуждения. Кого-то интересовало здоровье знаменитости, кто-то переживал о расставании теледивы с комиком Гариком Харламовым.

«А что у вас с Гариком?» — спросили ее.

«Дочь», — ловко выкрутилась Асмус.

Не обошлось и без вопросов о творчестве. После скандального фильма «Текст» в адрес Асмус продолжает поступать критика за участие в эротической сцене. Некоторые просто подкалывают знаменитость, а часть фолловеров даже намекает на карьеру в жанре фильма для взрослых.

«Хотела бы сняться в порно?» — спросил один из фолловеров.

«Нет. Я стесняюсь раздеваться перед камерой!» — ответила актриса.

Свои слова она сопроводила кадром из фильма «Дневник Бриджет Джонс» с полуобнаженной главной героиней.

Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус недавно рассказала, что у нее диагностирован коронавирус. В связи с этим многие критиковали ее за отказ носить защитную маску на лице.

Ранее 5-tv.ru писал, как протекает COVID-19 у Кристины Асмус.

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