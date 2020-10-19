Илья Авербух сообщил о приостановлении «Ледникового периода»

Российский фигурист, продюсер спортивно-развлекательного шоу Илья Авербух рассказал, что это решение он принял, так как пресытился проектом и понял, что нужно сделать перерыв. Об этом бывший спортсмен рассказал в эфире шоу «ОК на связи!».

Телевизионная программа, выходившая с 2007 года, была приостановлена в 2010 году по инициативе Авербуха. После этого появлялись другие уникальные проекты: «Лед и пламень», а также «Ледниковый период. Дети». Сейчас Илья признается, что рад наверстать упущенное.

«Сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили», — отметил продюсер.

Сегодня любимое шоу россиян — «Ледниковый период» вернулось на экраны. Ведущими десятого, юбилейного сезона стали 40-летний Алексей Ягудин и 18-летняя фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что партнер Ольги Бузовой по «Ледниковому периоду» раскрыл правду об отношениях с певицей.