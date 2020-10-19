Илья Авербух сообщил о приостановлении «Ледникового периода»

|
Марина Неруцких
2 199

Продюсер шоу рассказал, почему проект был закрыт в свое время.

Илья Авербух сообщил о приостановлении «Ледникового периода»

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российский фигурист, продюсер спортивно-развлекательного шоу Илья Авербух рассказал, что это решение он принял, так как пресытился проектом и понял, что нужно сделать перерыв. Об этом бывший спортсмен рассказал в эфире шоу «ОК на связи!».

Телевизионная программа, выходившая с 2007 года, была приостановлена в 2010 году по инициативе Авербуха. После этого появлялись другие уникальные проекты: «Лед и пламень», а также «Ледниковый период. Дети». Сейчас Илья признается, что рад наверстать упущенное.

«Сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили», — отметил продюсер.

Сегодня любимое шоу россиян — «Ледниковый период» вернулось на экраны. Ведущими десятого, юбилейного сезона стали 40-летний Алексей Ягудин и 18-летняя фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что партнер Ольги Бузовой по «Ледниковому периоду» раскрыл правду об отношениях с певицей.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.92
-0.04 91.31
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:02
В Сирии почтили память погибших под Пальмирой российских летчиков
19:42
Педиатр рассказала, чем чреват отказ Дакоты от визитов к детскому врачу
19:30
«Не знаем, откуда»: В Норвегии нашли новый вид коронавируса
19:25
Названы главные ошибки при покупке подержанного автомобиля
19:11
«Я как Пугачева»: Собчак рассказала, что муж дарит ей каждое утро
19:01
Сколько Надежда Бабкина отдала за юбилей и как к ее творчеству относятся внуки?

Сейчас читают

Илья Авербух сообщил о приостановлении «Ледникового периода»
История «Незнайка на Луне» — ученый о планах NASA построить сеть 4G на спутнике Земли
«Щеки скоро провалятся»: фанаты боятся за Домогарова из-за сильной худобы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок