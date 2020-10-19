Илья Авербух сообщил о приостановлении «Ледникового периода»
Продюсер шоу рассказал, почему проект был закрыт в свое время.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российский фигурист, продюсер спортивно-развлекательного шоу Илья Авербух рассказал, что это решение он принял, так как пресытился проектом и понял, что нужно сделать перерыв. Об этом бывший спортсмен рассказал в эфире шоу «ОК на связи!».
Телевизионная программа, выходившая с 2007 года, была приостановлена в 2010 году по инициативе Авербуха. После этого появлялись другие уникальные проекты: «Лед и пламень», а также «Ледниковый период. Дети». Сейчас Илья признается, что рад наверстать упущенное.
«Сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили», — отметил продюсер.
Сегодня любимое шоу россиян — «Ледниковый период» вернулось на экраны. Ведущими десятого, юбилейного сезона стали 40-летний Алексей Ягудин и 18-летняя фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что партнер Ольги Бузовой по «Ледниковому периоду» раскрыл правду об отношениях с певицей.
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