Партнер Бузовой по «Ледовому шоу» раскрыл правду об отношениях с певицей

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Алина Потёмкина
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Пару заподозрили в бурном романе, которыми славится проект.

Партнер Бузовой по «Ледовому шоу» раскрыл правду об отношениях с певицей

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Участие Ольги Бузовой в проекте «Ледниковый период» породило массу слухов о новых отношениях певицы. На фоне слухов о ее размолвки с бойфрендом Давой поклонники заметили, как трепетно артистка общается со своим партнером по льду — Дмитрием Соловьевым. Певица регулярно показывает моменты тренировок, выкладывает фото с фигуристом и постоянно благодарит его.

Молодой человек в интервью изданию «Собеседник» отверг все домыслы о романтических отношениях с певицей. По его словам, то, что происходит между ними на льду — всего лишь шоу, которое они отрабатывают с полной самоотдачей.

«То, что между нами — абсолютно профессиональное. Мы — актеры, мы должны играть. Я и Ольга — на одной волне, может, поэтому у людей создается определенное впечатление о нас. У Ольги свои отношения, у меня свои. У нас обоих совершенно другая жизнь за пределами льда. На льду же мы — единое целое», — объяснил Соловьев.

О размолвке Ольги Бузовой с Давой стало известно не так давно. Сначала бойфренд певицы намекнул поклонникам пары на тайную свадьбу или долгожданную помолвку. Однако его возлюбленная отреагировала на его пост неожиданным образом. Она заявила, что к указанной дате не имеет больше никакого отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова показала травму от коньков.

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