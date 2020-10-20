На 94-м году жизни умерла Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла жена Ирина Скобцева. Она была последней женой режиссера Сергей Бондарчука, матерью Елены и Федора Бончарчуков. Об этом сообщается в Instagram на странице кинокомпании Art Pictures, которой руководит ее сын.

Instagram @artpictures.ru

Миллионам зрителей она знакома по ролям в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.