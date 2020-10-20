На 94-м году жизни умерла Ирина Скобцева
| Светлана Шевченко В России Срочная новость 2 419
Советская и российская актриса знакома миллионам зрителей.
Фото, видео: ТАСС / Великжанин Виктор, Instagram @artpictures.ru
На 94-м году жизни умерла жена Ирина Скобцева. Она была последней женой режиссера Сергей Бондарчука, матерью Елены и Федора Бончарчуков. Об этом сообщается в Instagram на странице кинокомпании Art Pictures, которой руководит ее сын.
Миллионам зрителей она знакома по ролям в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.
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