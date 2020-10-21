Как живет после смерти Андрея Панина его вдова Наталья Рогожкина?

Звезда сериала «Бригада» Андрей Панин 7 марта 2013 года был найден мертвым в квартире на Балаклавском проспекте в Москве. В результате длительного расследования и ряда экспертиз выяснилось, что заслуженный артист перебрал со спиртным, упал и ударился головой. Его смерть наступила от большой кровопотери. Дело было закрыто из-за отсутствия события преступления, а друзья знаменитости все еще не верят в официальную версию случившегося.

Внезапная гибель любимого человека стала для его вдовы Натальи Рогожкиной настоящим испытанием. Стали расползаться слухи, что отношения между супругами дали трещину за несколько месяцев до трагедии. Также имели место сплетни, что последние пару лет Андрей Панин и Наталья Рогожкина жили отдельно друг от друга.

Актриса, судя по последнему интервью, которое она дала при жизни мужа, оставалась его близким человеком вплоть до его ухода из жизни. После похорон возвращение к активной творческой деятельности стало для Натальи Рогожкиной способом отвлечься. Знаменитость играла в театре и снялась в ряде заметных сериалов.

Несколько лет назад родители Андрея Панина намекнули вдове сына, что ей необходимо найти себе нового мужчину. Однако в тот момент актриса предпочла отмолчаться.

Совсем недавно ясность в ситуацию внесла актриса Дарья Юрская, чьи дети дружат с наследниками Натальи Рогожкиной. По ее словам, после смерти мужа женщина сильно изменилась, а теперь у вдовы Андрея Панина появился избранник.

«Я рада, что сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина! <…> Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду. Новый год мы вместе с семьей Наташи справляли. После ухода мужа она сильно изменилась. И не только потому, что подстриглась и внешне стала другой. Теперь она более строгая, сдержанная. Не дай бог пережить, что выпало на ее долю», — цитирует Дарью Юрскую Starhit.ru.

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