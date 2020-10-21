Кто подсадил Легкоступову на алкоголь и чего добивается ее муж Фирсов?

Новые подробности гибели Валентины Легкоступовой! Правда ли, что перед смертью артистка была жестоко избита? Какая находка способна полностью изменить ход следствия? Неужели муж певицы причастен к ее гибели? И что на самом деле случилось в тот роковой день в квартире звезды 90-х? Об всем этом вы узнаете в программе Пятого канала «Светская хроника».

«То, что он сотворил с ней за эти 40 дней — это, конечно, просто кошмар и ужас», — заявила дочь Легкоступовой Анетта Бриль.

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнародовала фотографии, снятые дома у погибшей матери. На них изображена гантеля, завернутая в окровавленное полотенце. А также запачканное кровью постельное белье.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что травмы были получены от соприкосновения с тупым предметом», — прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

Валентина Легкоступова умерла в середине августа. Всего через месяц после венчания с яхтсменом Юрием Фирсовым. Дочь певицы нашла мать и отчима в бессознательном состоянии. Оба были под воздействием алкоголя. Девушка отвезла их в наркологическую клинику, где выяснилось, что у Легкоступовой — черепно-мозговая травма. А на теле певицы были обнаружены множественные синяки и ссадины.

«Когда он, видимо, протрезвел, понял, что случилось, понял, каковы могут быть последствия. Он просто решил, что самое логическое действие, которое он может совершить — это сбежать», — считает дочь певицы Анетта Бриль.

Супруг заявил: Валентина Легкоступова упала в ванной и ударилась головой. Правда, как и когда это случилось — не помнит, был слишком пьян. Свою вину в случившемся он отрицает. Но семья певицы уверена: спортсмен что-то не договаривает. Экспертиза показала: на теле погибшей буквально не было живого места!

«Это нужно, наверно, с пятого этажа упасть, чтобы получить такие травмы. Но точно не поскользнуться в ванной», — заверил адвокат Сергей Жорин.

Супруг Легкоступовой утверждает: Валентина имела проблемы с алкоголем. Говорит, они часто употребляли вместе спиртное. Все, кто знал певицу, возмущены: это совсем на нее не похоже!

«Я ее никогда не видел ни с похмелья, я никогда не видел ее трясущуюся. Я никогда не видел, чтобы она взялась за бокал вина или за рюмку коньяка», — вспоминает певец Феликс Царикати.

Но зачем мужу клеветать на собственную жену? Может, таким образом, он пытается выгородить себя?

«Он был реальный алкоголик. Запойный алкоголик. И он ее взял просто и сделал из нее выпивающую женщину», — уверен Царикати.

Кроме гантели и окровавленного белья, на месте случившегося была найдена расписка. Согласно бумаге, Легкоступова отказывалась от владения квартирой.

«Единственное, что нам пока не удалось понять — в пользу кого она отказалась. Но это тоже наталкивает на определенные подозрения», — прокомментировал ситуацию адвокат Сергей Жорин.

Еще один интересный факт: несмотря на то, что они были в браке всего 40 дней, артистка оформила мужу прописку.

«Это тоже о чем-то говорит. Значит, он явно хотел на что-то претендовать», — уверяет Царикати.

В конце сентября вдовец улетел за границу, у него началась очередная регата. В самолет Юрий садился налегке. Очевидно, главный багаж ему пришлось оставить в Москве.

«Когда следователи осматривали квартиру, они нашли сумку. В этой сумке были денежные средства и драгоценности женские. Очевидно, Валентины Легкоступовой. Следователи это опечатали и забрали до выяснения обстоятельств», — пояснил адвокат Сергей Жорин.

Изначально Фирсов проходил по делу лишь свидетелем. Но если уголовное дело по факту гибели Легкоступовой будет возбуждено, мужчина имеет все шансы стать главным подозреваемым.

«Сейчас уже все указывает на то, что элементы насилия были», — отметил Жорин.

Если вина спортсмена будет доказана, он рискует лишиться не только свободы, но и права на наследство погибшей жены. В данный момент Фирсов — один из основных претендентов на счета и имущества звезды 90-х.

«В случае отсутствия завещания наследство будет делиться в равных долях между наследниками первой очереди. В данном случае это три человека: Фирсов и двое детей», — объяснил Сергей Жорин.

Исполнительница хита «Ягода-малина» и яхтсмен познакомились в интернете. Друзьям Валентины новый кавалер подруги сразу показался подозрительным.

«Уж слишком он был какой-то сладкий. Лез везде без вазелина, простите за такое выражение», — вспомнил Царикати.

«Когда я услышала, как он ее обрабатывает, я сразу ей сказала: «Валя, это опасный человек“», — рассказала психолог и подруга артистки Елена Перелыгина.

Но певица не придавала значения их словам. И неожиданно для всех вышла за Фирсова замуж.

«Я в любом случае понимала, что, скорее всего, она действительно счастлива с этим человеком, потому что моя мама никогда не могла играть. Он же наоборот: играл и играл очень хорошо. Играл, как я считаю, в любовь», — призналась дочь Легкоступовой Анетта Бриль.

Артистка называла этот роман своей лебединой песней. Ради нового спутника она даже пожертвовала хорошими отношениями с самыми дорогими людьми.

«Со мной и с Матвеем понятно, что он не давал маме общаться. Также он не давал ей общаться с моим мужем, с ее родной мамой, со всеми ее близкими подругами», — вспоминает Анетта Бриль.

Друзья переживали за певицу. Они пытались открыть глаза на истинную сущность нового мужа.

«Он хотел как бы себя пиарить, чтобы его узнали все», — считает Царикати.

«Валя стала отдаляться и она была уже настолько в этих чувствах, как оказалось. Я даже тогда не отдала себе отчет, что уже это так далеко зашло», — вспоминает подруга певицы Елена Перелыгина.

Однако никто не ожидал, что все обернется такой трагедией.

«Он ее избивал. Он не подпускал к ней детей. В итоге он живой и здоровый, а Вали уже не стало», — заявил Царикати.

Но неужели человек, которого она так любила, мог действительно оказаться причастным к ее гибели?

«Конечно, он причастен. Ну а как? Она жила замечательно со своими замечательными двумя мужьями. Все было замечательно. Она с ними развелась и вдруг она с ним встретилась и вдруг стала алкоголичкой и наркоманкой», — рассуждает певец и друг погибшей певицы Феликс Царикати.

«Что, она сама могла так упасть и удариться всеми частями головы, всем телом? Конечностями? Ведь у нее нет живого места на теле и на голове», — недоумевает Перелыгина.

Следствие по делу продолжается. Дети артистки заявляют: они обязательно выяснят правду, что на самом деле случилось с их матерью.