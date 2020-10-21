«Базовая сумма»: Бледанс прокомментировала слова Асмус о театральных зарплатах

|
Василий Заика
1 030

По словам звезды комик-труппы «Маски», большинство ее коллег зарабатывают на подмостках небольшие деньги.

«Базовая сумма»: Бледанс прокомментировала слова Асмус о театральных зарплатах

Фото: Instagram @bledans

Звезда комик-труппы «Маски» Эвелина Бледанс в интервью сайту Teleprogramma.pro прокомментировала признание актрисы Кристины Асмус относительное размера оплаты труда в театре. Исполнительница роли Вари Черноус в сериале «Интерны» заявила, что получает всего около 22 тысяч рублей.

Эвелина Бледанс, в свою очередь, отметила, что многие театральные актеры и впрямь зарабатывают на подмостках небольшие деньги.

«Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая», — уверяет Эвелина Бледанс.

Говоря о своих доходах, знаменитость подчеркнула, что работает в антрепризе. При подобных условиях размер гонорара обговаривается заранее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский раскритиковал Асмус за слова о низких зарплатах в театре.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.03
-0.75 91.34
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Прощание с актрисой Ириной Скобцевой проходит в Москве — эксклюзивное видео
14:52
Сурдопереводчик «украл славу» у Барака Обамы в телевизионной версии выступления
14:42
Натуральному меху — бой: Тренды и антитренды зимы 2020/21
14:39
Фото: Муцениеце нашла замену Прилучному?
14:22
«На выход!»: Каких голливудских актеров уволили во время съемок?
14:14
Бессрочный гость: Эдвард Сноуден получил постоянный вид на жительство в России

Сейчас читают

Владимир Конкин разрыдался во время съемок ток-шоу
У Асмус и Харламова есть секрет от дочери
Целое состояние: какое наследство оставила близким актриса Ирина Скобцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок