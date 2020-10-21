«Базовая сумма»: Бледанс прокомментировала слова Асмус о театральных зарплатах

Звезда комик-труппы «Маски» Эвелина Бледанс в интервью сайту Teleprogramma.pro прокомментировала признание актрисы Кристины Асмус относительное размера оплаты труда в театре. Исполнительница роли Вари Черноус в сериале «Интерны» заявила, что получает всего около 22 тысяч рублей.

Эвелина Бледанс, в свою очередь, отметила, что многие театральные актеры и впрямь зарабатывают на подмостках небольшие деньги.

«Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая», — уверяет Эвелина Бледанс.

Говоря о своих доходах, знаменитость подчеркнула, что работает в антрепризе. При подобных условиях размер гонорара обговаривается заранее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский раскритиковал Асмус за слова о низких зарплатах в театре.