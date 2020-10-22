Фото: Муцениеце нашла замену Прилучному?

Бывшая супруга актера Павла Прилучного — актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram интригующую фотографию с мужчиной. Звезда замерла в объятиях актера и режиссера Юрия Колокольникова. На снимке Юрий нежно обнимает Агату, она же держит его за руку. Вопросов добавляют и одинаковые толстовки.

Instagram @agataagata

Поклонники актрисы моментально отреагировали на пост Муцениеце. Подписчики предположили, что Агата и Юрий находятся в романтических отношениях, а также отметили, что знаменитости хорошо смотрятся друг с другом.

«Красивая пара»,

«Пара и правда огонь»,

«Вот этому Агата реально подходит! У них даже черты лица похожи. Носы одинаковые, да и вообще по очертаниям. Да и по характеру. Агата, бери!»,

«Внешне идеальный мужчина от вас. Какая-то хорошая энергия идет от фото», — отмечают радостные фолловеры.

Ни Муцениеце, ни Колокольников пока не комментируют слухи о возможном романе.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе в феврале текущего года, но еще пытались сойтись. Актриса публично обвинила супруга в домашнем насилии после десяти дней совместного проживания в загородном доме во время самоизоляции. Прилучный обвинения жены опроверг, позже женщина призналась, что совершила ошибку и даже посвятила стихи экс-возлюбленному, но этот шаг не помог сохранить брак звездной пары. В конечном итоге Павел и Агата развелись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце удивила фанатов появлением с Михаилом Пореченковым.