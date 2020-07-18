Агата Муцениеце удивила фанатов появлением с Михаилом Пореченковым

Актриса Агата Муцениеце порадовала своих подписчиков новой фотографией, выложенной в ее микроблоге в Instagram. Рядом с ней неожиданно оказался актер Михаил Пореченков, но объяснением этому соседству нашлось быстро — Агата отметила в посте страницу фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Instagram @agataagata

Данный фестиваль стартовал 17 июля в Нижнем Новгороде, став первым крупным культурным мероприятием для города со времен введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса в России. Приехали туда как Муцениеце, так и Пореченков — правда, по отдельности.

Поклонников недавно разведенной актрисы, которая девять лет прожила в браке с актером Павлом Прилучным, порадовал свежий внешний вид и счастливая улыбка их любимицы.

«Вот теперь Агата жить начала. Детки подрастают, любимая работа скучать не дает»;

«Агата, Вы безумно красивая… очень похорошели»;

«Агата, ты красавица!»;

«Дай Бог тебе женского счастья и всех благ!», — написали они ей свои пожелания в комментариях.

5-tv.ru ранее писал, как Муцениеце отнеслась к совместному отдыху ее детей с Мирославой Карпович.