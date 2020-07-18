Агата Муцениеце удивила фанатов появлением с Михаилом Пореченковым

|
Алиса Старжевская
72

Об этом стало известно с ее страницы в блоге Instagram.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Актриса Агата Муцениеце порадовала своих подписчиков новой фотографией, выложенной в ее микроблоге в Instagram. Рядом с ней неожиданно оказался актер Михаил Пореченков, но объяснением этому соседству нашлось быстро — Агата отметила в посте страницу фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Instagram @agataagata

Данный фестиваль стартовал 17 июля в Нижнем Новгороде, став первым крупным культурным мероприятием для города со времен введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса в России. Приехали туда как Муцениеце, так и Пореченков — правда, по отдельности.

Поклонников недавно разведенной актрисы, которая девять лет прожила в браке с актером Павлом Прилучным, порадовал свежий внешний вид и счастливая улыбка их любимицы.

«Вот теперь Агата жить начала. Детки подрастают, любимая работа скучать не дает»;

«Агата, Вы безумно красивая… очень похорошели»;

«Агата, ты красавица!»;

«Дай Бог тебе женского счастья и всех благ!», — написали они ей свои пожелания в комментариях.

5-tv.ru ранее писал, как Муцениеце отнеслась к совместному отдыху ее детей с Мирославой Карпович.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

19:26
Годовалый малыш выпал из окна в Ленинградской области
19:16
«Будем по тебе скучать, малышка»: фигуристка Медведева в шоке от гибели Александровской
19:09
Состоится ли в Москве празднование Дня города? Отвечает Собянин
19:02
Завидный жених: Харламов стал мишенью для светских львиц после разрыва с Асмус
18:58
В Минздраве оценил систему здравоохранения в Петербурге
18:49
Агата Муцениеце удивила фанатов появлением с Михаилом Пореченковым

Сейчас читают

Подруги фигуристки Александровской о ее смерти: «Были серьезные проблемы с психикой»
Максим Траньков прокомментировал гибель фигуристки Александровской
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок