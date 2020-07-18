Агата Муцениеце удивила фанатов появлением с Михаилом Пореченковым
Об этом стало известно с ее страницы в блоге Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Фото, видео: Instagram @agataagata
Актриса Агата Муцениеце порадовала своих подписчиков новой фотографией, выложенной в ее микроблоге в Instagram. Рядом с ней неожиданно оказался актер Михаил Пореченков, но объяснением этому соседству нашлось быстро — Агата отметила в посте страницу фестиваля нового российского кино «Горький fest».
Данный фестиваль стартовал 17 июля в Нижнем Новгороде, став первым крупным культурным мероприятием для города со времен введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса в России. Приехали туда как Муцениеце, так и Пореченков — правда, по отдельности.
Поклонников недавно разведенной актрисы, которая девять лет прожила в браке с актером Павлом Прилучным, порадовал свежий внешний вид и счастливая улыбка их любимицы.
«Вот теперь Агата жить начала. Детки подрастают, любимая работа скучать не дает»;
«Агата, Вы безумно красивая… очень похорошели»;
«Агата, ты красавица!»;
«Дай Бог тебе женского счастья и всех благ!», — написали они ей свои пожелания в комментариях.
5-tv.ru ранее писал, как Муцениеце отнеслась к совместному отдыху ее детей с Мирославой Карпович.
Читайте также
77%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?