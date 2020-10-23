ТОП-5 знаков зодиака, к сочувствию которых взывать бесполезно

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Валентин Черников
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Астрологи рассказали, каким представителям зодиакального круга несвойственно испытывать эмпатию.

ТОП-5 знаков зодиака, к сочувствию которых взывать бесполезно

Фото: depositphotos

Эмпатия, то есть осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека, даровано природой не всем, говорят астрологи. Отдельным знакам зодиака не свойственно сочувствие. Про таких людей говорят: сердце — камень. Пять самых непоколебимых представителей зодиакального круга перечислил портал Uznayvse.ru.

Овен

Закаленный огнем Овен не сопереживает другим и помогает лишь в случае, если ему это выгодно. Покровительствующий ему властный Марс добавляет крепости в сердце и властности в характере. А где власть, нет места жалости.

Рак

Этот знак по праву считается самым чувствительным. Попадание его в этот список на первый взгляд парадоксально. Но таков Рак: чтобы никто не сделал ему больно, он сковал сердце доспехами. Переживания других зачастую его не волнуют. На это влияет и его холодная покровительница — Луна.

Дева

Один из самых чопорных знаков обладает достаточным самообладанием, чтобы не реагировать на чужие расстройства. Дева холодна и не терпит нытья. Зато вместо сочувствия подопечная Меркурия при желании может выслушать и помочь советом.

Скорпион

Прежде, чем проявлять эмпатию, расчетливый и эгоистичный Скорпион может поинтересоваться, что ему за это будет. Рожденные под этим знаком не жалуют слабых. Растопить его сердце можно, лишь попав в круг близких ему людей. Для любимых Скорпион всегда рядом и готов войти в положение.

Козерог

Еще один сдержанный и до ужаса рациональный знак — Козерог. Этого персонажа можно долго просить о помощи, взывать к его сочувствию. Но если он решит, что переживания здесь излишни, никакого эмоционального отклика от него не дождешься.

Ранее 5-tv.ru писал, как флиртуют представители разных знаков зодиака.

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ТОП-5 знаков зодиака, к сочувствию которых взывать бесполезно

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