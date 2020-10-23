Экс-невестка Федора Бондарчука тайно вышла замуж

Бывшая невестка режиссера Федора Бондарчука — жена его сына Сергея тайно вышла замуж. Вторым супругом Таты Мамиашвили стал музыкант Филипп Фролов, который младше 31-летней избранницы на два года.

Об отношениях пары стало известно летом 2019, ровно через полгода после того, как была поставлена точка в семилетнем браке с сыном именитого режиссера — Сергеем Бондарчуком. Развод звездной семьи стал большим огорчением для поклонников, многие до последнего верили, что красавица Тата вернется к Сергею, которого заподозрили в измене жене.

После брака с сыном Федора Бондарчука и круглосуточном внимании общественности к их семье, Тата решила не повторять прежних ошибок и вышла замуж за Филиппа Фролова в тайне от папарацци. Влюбленные на стали устраивать пышное торжество, ограничившись скромной церемонией в кругу родных и близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская выпустила песню одновременно с рождением сына.