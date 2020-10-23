«Не сплю сутки»: Подольская выпустила песню одновременно с рождением сына

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Анастасия Шадская
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Маленький Иван Пресняков появился на свет 22 октября, на пару недель раньше ожидаемого.

«Не сплю сутки»: Подольская выпустила песню одновременно с рождением сына

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская только успела родить второго сына, как сообщила фанатам о выходе нового музыкального трека. Она поделилась хорошими новостями с подписчиками в Instagram.

Артистка порадовалась, что новая песня будет ассоциироваться у нее с появлением на свет долгожданного ребенка.

«Очень символично, что вчера родился мой сынок, а сегодня вышла на всех площадках новая песня „Boy“, — рассказала она. — Я писала, что это без намека, но какие тут намеки — чистый факт».

Подольская поблагодарила всех за поздравления. Она попросила фанатов сделать ей подарок к рождению Вани — оценить новый трек. Оказалось, что сама она от этого события еще не отошла.

«У меня эйфория — не сплю сутки», — поделилась супруга Владимира Преснякова-младшего.

В комментариях появились все новые и новые слова радости и поддержки молодой маме. Известно, что пара давно шла к появлению второго малыша. Анита Цой, Игорь Николаев и многие другие отметились под постом.

 
 
 
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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

А фанаты успели оценить и песню.

«Ваня супер! Песня класс! Здоровья вам, Наташенька!»;

«Наташенька, поздравляю! С двойным праздником! Сыночек лапочка! Песня очень понравилась!»;

«Давно слушаем вашу с мужем музыку, песня класс», — написали они.

Многие решили, что традицию прибавления в семействе Подольской-Преснякова стоит сохранить.

«Не останавливайтесь, через два года за девочкой»;

«Теперь надо девочку».

Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году. Пять лет спустя на свет появился их первый сын Артемий. У супруга певицы также есть первенец Никита от певицы Кристины Орбакайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала о тайнах своей второй беременности.

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