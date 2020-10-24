ТОП-7 женских имен, которые уберегут от сглаза

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Анастасия Шадская
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В древности на Руси была традиция называть детей дважды. Считалось, что это спасет от дурных пожеланий со стороны.

ТОП-7 женских имен, которые уберегут от сглаза

Фото: Depositphotos / creatista

Может ли имя определять судьбу человека? В это верят многие, поэтому стараются назвать новорожденных так, чтобы те были сильными, здоровыми и успешными. Оказывается, есть среди имен и те, что помогут защитить их обладателя от плохой энергетики. Особенно много их среди женских имен, а ведь именно представительницы слабого пола тесно связаны с магией и ритуалами.

Александра

Простое и очень распространенное имя Александра является звучным и сильным, поэтому многие из поколения в поколение называют так девочек. Оказывается, оно помогает защитить и от сглаза, ведь несет в себе силу, смелость, мужество и решительность. Такие барышни не будут терпеть несправедливость, они любят помогать слабым, вставать на сторону обиженных. Но на женственной стороне их личности это никак не сказывается — они умеют быть хрупкими и нежными. А вот само имя уже бережет их от сглаза завистниц.

Варвара

Имя «Варвара» помогает женщинам не только защититься от сглаза. Простое, но звучное, оно несет в жизнь своей обладательницы позитивную энергию, успех во всех начинаниях, везение и счастье в личной жизни. Даже сильные ведьмы не могут пробить данную им при рождении магическую защиту.

Дарья

Есть те, кого сглаз обходит стороной, а есть те, кто дают отпор недоброжелателям. В случае с именем Дарья его носительницы просто не могут получить что-то плохое в жизни. Весь направленный в их сторону негатив оборачивается в сторону того, кто хотел причинить им вред. Дарьи часто чувствуют предстоящую беду и делают все, чтобы защитить своих родных — так работает их интуиция. Легкий нрав и светлая аура позволяют им безболезненно идти по жизненному пути, пишут «Белновости».

Лилия

Имя «Лилия» таит в себе тайну. Такие девушки добры, спокойны, заботливы, не обращают внимания на жизненные неурядицы. Но при этом они на подсознательно уровне чувствуют направленный на них негатив и обладают способностью обернуть сглаз против недоброжелателя. Многие предпочитают и вовсе не рисковать, связываясь с загадочной Лилией. Их внутренняя сила просто поражает.

Маргарита

Данный при рождении оберег — это точно про обладательниц имени Маргарита. Сейчас оно встречается все реже, а зря! Ведь это естественная защита от заговоров, порчи и приворота. Маргарита не боится злых мыслей и успешно их отражает, она упорно движется к цели и не даст сглазу себе помешать.

Мария

Имя, не менее распространенное, чем Александра, это Мария. Так называют девочек по всему миру. Видимо, кто-то на подсознательном уровне чувствует, что это подарит их дочерям неуязвимость перед воздействием темных сил. Имя помогает Марии не реагировать на злобу, ненависть и проклятья в свой адрес, ей завидуют именно благодаря тому, что чистота и доброта души позволяет ей самой никогда не желать чужого.

Софья

Имя Софья в последние годы стало возвращать себе заслуженную популярность. Еще бы, ведь его обладательницы будут защищены от зла, переживут любые невзгоды и смогут не реагировать даже на самую черную магию со стороны. Они притягивают добрых людей, нравятся животным, становятся отличными матерями именно благодаря излучаемому ими внутреннему свету.

Ранее 5-tv.ru писал, какие женские имена помогут стать долгожительницами.

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