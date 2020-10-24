«От другой женщины»: фанаты не нашли сходства между Пугачевой и Лизой Галкиной

|
Анастасия Шадская
1 730

Девочка и ее брат-близнец Гарри родились в 2013 году, когда Примадонне было уже 64 года.

«От другой женщины»: фанаты не нашли сходства между Пугачевой и Лизой Галкиной

Фото: Instagram @maxgalkinru

Поклонники певицы Аллы Пугачевой перестали видеть в Лизе Галкиной сходство со знаменитой матерью. Коллаж с фотографиями Примадонны в детстве и ее младшей дочери, выложенный в фанатском аккаунте Instagram, вновь заставил всех сомневаться, что девочка — ее ребенок.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Пост собрал немало комментариев. Все, как один, отметили различия во внешности Лизы и ее матери. А ведь после появления на свет у юмориста Максима Галкина близнецов от Пугачевой все утверждали, что сын пошел в отца, а дочь — в маму.

«Вообще дети на них не похожи совсем, ну никак, не придумывайте»;

«Очень не похожи»;

«Да, не похожи», — вынесли они свое «авторитетное» мнение.

Двойняшки Галкины родились семь лет назад. Звездные родители для этого воспользовались услугами суррогатной матери, ведь Алле Пугачевой было уже за 60. В итоге на свет появились два здоровых малыша. Знаменитости утверждали, что были использованы замороженные яйцеклетки самой Примадонны, но сомнения в сети высказывались еще тогда, пишет ФАН.

«У Гарри одна мать, у Лизы другая», — написали под постом новую теорию.

«Красивые дети у Максима от другой женщины», — вставил еще один пользователь.

Несмотря на неутихающие споры, близнецы — любимцы публики. Новые фото и видео с ними всегда пользуются успехом в интернете и долго обсуждаются. В этом году дети пошли в первый класс в дорогую частную школу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.47
-0.61 90.41
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:28
«Я ее понимаю»: Добровинский ответил на пожелания смерти от сестры Ефремовой
15:15
Видео: новосибирец застрял в мусоропроводе в поисках своего паспорта
14:59
«Живи воспоминаниями»: Тимати намекнул на полный провал лейбла Black Star
14:45
«Пристрелила бы»: сестра Ефремова пожелала адвокатам семьи Захарова смерти
14:30
Двойник Михаила Круга ради роли в фильме о певце набрал 16 килограммов
14:14
США презентовали главное оружие НАТО против РФ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
Международная реакция на выступление Путина на заседании клуба «Валдай»
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок