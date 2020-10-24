«От другой женщины»: фанаты не нашли сходства между Пугачевой и Лизой Галкиной

Поклонники певицы Аллы Пугачевой перестали видеть в Лизе Галкиной сходство со знаменитой матерью. Коллаж с фотографиями Примадонны в детстве и ее младшей дочери, выложенный в фанатском аккаунте Instagram, вновь заставил всех сомневаться, что девочка — ее ребенок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 23 Окт 2020 в 12:07 PDT

Пост собрал немало комментариев. Все, как один, отметили различия во внешности Лизы и ее матери. А ведь после появления на свет у юмориста Максима Галкина близнецов от Пугачевой все утверждали, что сын пошел в отца, а дочь — в маму.

«Вообще дети на них не похожи совсем, ну никак, не придумывайте»;

«Очень не похожи»;

«Да, не похожи», — вынесли они свое «авторитетное» мнение.

Двойняшки Галкины родились семь лет назад. Звездные родители для этого воспользовались услугами суррогатной матери, ведь Алле Пугачевой было уже за 60. В итоге на свет появились два здоровых малыша. Знаменитости утверждали, что были использованы замороженные яйцеклетки самой Примадонны, но сомнения в сети высказывались еще тогда, пишет ФАН.

«У Гарри одна мать, у Лизы другая», — написали под постом новую теорию.

«Красивые дети у Максима от другой женщины», — вставил еще один пользователь.

Несмотря на неутихающие споры, близнецы — любимцы публики. Новые фото и видео с ними всегда пользуются успехом в интернете и долго обсуждаются. В этом году дети пошли в первый класс в дорогую частную школу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной.