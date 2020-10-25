Прилучный бросил Карпович ради дочери лидера «Алисы» Кинчева?

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный, кажется, меняет женщин как перчатки. Долгое время ходили слухи о его романе с одной из «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Теперь же друзья актера сообщают о новом романе Прилучного, и снова с коллегой по цеху, передает «Дни.ру».

В своем Instagram-аккаунте звезда «Мажора» опубликовал снимок с бывшей девушкой Ивана Янковского — Верой Панфиловой (дочерью лидера группы «Алиса» Константина Кинчева — Прим.ред.), что тут же спровоцировало новую волну сплетен о личной жизни «завидного жениха». На фото молодые люди стоят в обнимку и смотрят в кадр, прижавшись друг к другу щека к щеке.

Instagram @bugevuge

Мирослава Карпович, с которой, по слухам, Прилучный успел поселиться в большом доме с бассейном, косвенно подтвердила информацию о расставании с возлюбленным. Девушка кардинально сменила имидж — сделала которую стрижку и перекрасилась в блондинку. В своем микроблоге в Instagram Карпович опубликовала фотографии в новом амплуа и сопроводила их рассуждениями о сути любви и отношений.

«Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое. Остальное — это показуха. Я знаю, что такое любовь. Дерьмо случается», — написала звезда «Папиных дочек».

Instagram @m1r0slava_karpovich

Инсайдеры уже сообщили, что Павел Прилучный собрал вещи и съехал из дома, где он поселился с Карпович после развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Прилучный ответил на романтическую фотосессию экс-жены.