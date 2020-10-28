«Пришлите бабосиков»: Гном Гномыч перевоплотился в гангстера в забавном видео

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, в шуточном видео в Instagram «пожаловался» на отсутствие денег.

В ролике играет песня Макса Барских «Туманы», к музыкальному сопровождению прилагается текст, из которого следует, что малыш проверил банковскую карточку, но не обнаружил там денег. В связи с этим сын звездной четы решил позвонить в бухгалтерию и узнать причины досадного недоразумения.

«Алло, бухгалтерия. Где мои деньги? Где моя зарплата? Алло, гараж! Пришлите бабосиков», — с серьезным видом произносит Гном Гномыч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 27 Окт 2020 в 9:17 PDT

Однако далеко не все подписчики оценили творческий номер от Гном Гномыча.

«Посмотрите, как Яна обучает ребенка разговаривать с людьми — але, гараж, хиты 90-х. Наглость — это круто!»

«Зачем снимать такие клипы? Верните ребенку детство»

«А почему так борзо? Неприятно слушать, даже если это шутка», — возмущались подписчики.

В одном из своих интервью Яна Рудковская призналась, что у Гном Гномыча лежит 12 миллионов рублей на счету во французском банке. Мальчик даже самостоятельно оплачивает услуги домашнего персонала.

Звездную маму часто обвиняют в излишней любви к брендированным вещам. Иногда в покрытой логотипами одежде ходит и Гном Гномыч. По мнению некоторых пользователей соцсетей, Яна Рудковская использует сына в качестве рекламной площадки, лишая его права на нормальное детство.

Ранее 5-tv.ru писал о детской коляске за полмиллиона рублей, которую Яна Рудковская купила новорожденному сыну Арсению.