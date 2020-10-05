Рудковская купила для сына коляску за полмиллиона рублей

Новые фото Яны Рудковской с новорожденным Арсением в детской коляске разочаровали многих ее поклонников. Продюсер выложила, казалось бы, милые снимки во время прогулки с новорожденным сыном и старшеньким — семилетним Сашей Плющенко, известным как Гном Гномыч. Однако подписчики предположили, что автор поста сделала эти кадры ради рекламы коляски от марки Dior. Как уточняет ФАН, она оценивается в полмиллиона рублей.

В комментариях к публикации фолловеры колко намекнули Рудковской, что она заигралась с популярным брендом. А отдельные пользователи и вовсе обвинили Яну в зарабатывании денег за счет ребенка.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Очень мало Dior на фотографии»

«Боже, у вас и туалетная бумага этого же бренда? Фарс! Дитятко только для рекламы взяла»;

«Вся жизнь Яны — сплошной бизнес-проект. Очередная глава — рождение ребенка от суррогатной матери. С первого дня жизни надо зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать! Чувств нет — просто бизнес и сплошная реклама. Не хотела бы я быть этим родившимся ребенком», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская умилилась, как Гном Гномыч кормит братика.